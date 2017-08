Corea del Nord, la rabbia Usa: "Basta minacce o il regime finirà"

Washington - «La Corea del Nord deve cessare di prendere in considerazione azioni che porterebbero alla fine del suo regime ed alla distruzione del suo popolo». Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa, James Mattis, in una dichiarazione con cui replica alle minacce che arrivano da Pyongyang.



«La Corea del Nord deve scegliere di mettere fine al suo isolamento ed interrompere la sua corsa alle armi nucleari», si legge ancora nella dichiarazione diffusa dal Pentagono in cui si rivolge ai nordcoreani un chiaro monito. «Gli Stati Uniti e i nostri alleati hanno dimostrato la capacità e l'indiscussa determinazione a difenderci da ogni attacco», ha detto infatti Mattis. «Mentre il dipartimento di Stato sta facendo ogni sforzo per risolvere questa minaccia globale attraverso mezzi diplomatici - ha poi aggiunto - deve essere notato che gli eserciti alleati possiedono le capacità offensive e difensive più precise, robuste e provate del Pianeta».

Mercoledì 9 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..