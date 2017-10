Conosce le donne su Tinder e le violenta, tutor della scuola finisce nei guai

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un 33enne è indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di due donne che aveva conosciuto su Tinder e con cui aveva fatto del sesso consenziente. In entrambi i casi, però, l'uomo avrebbe poi costretto le donne a fare sesso contro la loro volontà.Siamo a Rockville, nella contea di Montgomery, nello stato del Maryland (Usa).è accusato di violenza sessuale per due episodi, avvenuti a dicembre 2016 e nello scorso mese di marzo. Il caso sta facendo scalpore per due motivi: il primo è che l'uomo è un consulente scolastico, una sorta di tutor che nelle scuole statunitesi si occupa di assistenza e orientamento universitario per gli studenti, mentre il secondo è che le violenze sono avvenute dopo rapporti sessuali del tutto consenzienti tra l'indagato e le sue accusatrici.La vicenda è raccontata da alcuni media locali , che ricostruiscono con precisione gli avvenimenti. La prima denuncia sporta nei confronti dell'uomo risale allo scorso marzo: una donna che lo aveva conosciuto tramite l'app di incontri aveva accettato di andare a casa sua e aveva fatto sesso con lui, ma di essersi rifiutata di farlo una seconda volta e di aver pianto mentre l'uomo, incurante delle sue richieste, la costringeva ad un nuovo rapporto. Dopo averne parlato con un'amica, la donna aveva quindi deciso di denunciare l'episodio alle autorità, mentre alcuni esami in ospedali avevano accertato la violenza subita.Due mesi fa, invece, un'altra donna aveva denunciato Black, ma per un episodio risalente allo scorso dicembre: anche in questo caso, dopo un primo rapporto consenziente, l'uomo avrebbe costretto la donna a farlo contro la sua volontà. La vittima aveva anche mostrato alla polizia alcuni sms scambiati con l'uomo dopo quell'episodio. Lei scriveva: "Ti ho detto 'basta' un sacco di volte, ma a te non importava nulla". Black, a questo punto, rispose così: "Scusami, ero ubriaco, mi sembra di ricordare che tu dicessi che ti facevo male, non che non volevi".Le due donne che hanno denunciato l'uomo non si conoscono e, quando arrivò la seconda denuncia, nel mese di settembre, solo gli inquirenti erano a conoscenza delle accuse nei confronti di Black. L'uomo, al momento, è indagato ed è stato momentaneamente sospeso dalla scuola in cui lavora.