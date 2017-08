Compra il cheesburger del McDonald's al figlio e fa una terribile scoperta: "Dentro il panino ci sono i vermi"

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Compra un cheesburger per il figlio di 3 anni al McDonald's, ma fa una scoperta che la lascia senza parole. Emmii McHugh ha acquistat il panino a Maryborough, a nord di Brisbane, in Australia, quando ha notato che sulla carne camminavano dei piccoli vermi.La donna ha notato quello che si trovava all'interno del cheesburger solo dopo che il figlio ne aveva dato un morso e a quel punto ha subito levato il cibo al piccolo: «Sono sconvolta da quello che è successo», ha raccontato al Daily Mail , «Ho congelato il prodotto e fatto una serie di foto e video». La mamma ha infatti annunciato di voler andare in fondo alla storia per capire di chi possa essere la responsabilità di una incuranza così grave che avrebbe potuto mettere a rischio la salute di suo figlio e non solo.«Non andrò mai più a mangiare in un loro fast food», ha concluso, «quello che è successo li potrebbe accadere, o essere accaduto, ovunque».