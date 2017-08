Chiude e abbandona la figlia di otto mesi in un sacco della spazzatura: "Non volevo un figlio"

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una donna dellaè accusata di aver tentato di uccidere la figlia di otto mesi in un sacchetto della spazzatura e di averla abbandonata. La bambina è stata trovata da un passante vicino alla sua casa dopo aver sentito strani rumori.Soccorsa dai residenti della zona, è stata poi portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La polizia, ha indagato e individuato la madre per poi arrestarla. La giovane donna ha poi confessato spiegando di aver tentato il delitto perché non desiderava avere un figlio. Per la sua scarcerazione è stata posta una cauzione di 250mila dollari.