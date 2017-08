"Che pace, qui si pesca benissimo!", poi accade l'impensabile

Lunedì 21 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La pace, la tranquillità e il relax. E subito dopo i decibel che aumentano sempre più, fino ad una punizione molto severa ma forse giusta. È quello che viene ripreso in un video amatoriale girato da un uomo che vive a Yeppoon, nella regione australiana del Queensland.Mentre l'uomo sta girando il video di una ricca pesca in un posticino tranquillo, silenzioso e immerso nella natura, all'improvviso si sente un rombo sempre più potente e vicino. La barchetta del pescatore viene sfiorata da un motoscafo più grande che sopraggiunge a tutta velocità e il suo guidatore, dopo aver tentato una sterzata disperata, non ha potuto evitare che l'imbarcazione si arenasse contro alcuni alberi a riva.