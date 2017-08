Camion bloccato sui binari, centrato in pieno dal treno in corsa

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tanta paura, ma nessuna conseguenza grave dopo un tremendo impatto tra un treno in transito lungo la ferrovia e un camion intrappolato sui binari al passaggio a livello. È quanto accaduto nella giornata di ieri a Locust Grove, cittadina della Contea di Henry, in Georgia (Usa).Quando l'autotrasportatore si è ritrovato bloccato sui binari, alcuni passanti hanno anche immortalato i drammatici momenti in cui il treno si stava avvicinando.Per fortuna l'impatto ha solamente provocato danni materiali, senza alcuna conseguenza fisica per le persone, dal momento che il camionista era riuscito ad allontanarsi in tempo dal mezzo pesante e a mettersi in salvo. Lo riportano alcuni media statunitensi