Bus a due piani sfonda un negozio a Londra. "Sei feriti, due donne intrapopolate" -Live Twitter

L'autista è stato ricoverato in ospedale, mentre sei feriti sono stati curati sul posto. A bordo del mezzo vi era una dozzina di passeggeri. Foto postate sui social mostrano la vetrina del negozio completamente distrutta dall'autobus della linea 77 e l'intervento dei mezzi dei pompieri per estrarre le donne intrappolate. La società londinese dei trasporti (TfL) ha aperto una inchiesta sulle cause dell'incidente. Alcuni testimoni hanno parlato di fumo che usciva da sotto l'autobus.

Dramma a Lavender Hill, nella parte sud di Londra, dove un autobus a due piani è finito contro un negozio questa mattina in un quartiere sud della capitale ferendo almeno sei persone, due delle quali sono rimaste intrappolate sul piano superiore del mezzo.I vigili del fuoco londinesi hanno liberato le due donne che erano rimaste intrappolate nel piano superiore di un autobus finito questa mattina contro un negozio a Battersea, nel sud di Londra. Il servizio di ambulanze della capitale ha reso noto che in tutto sono state soccorse 10 persone e tre di queste, incluso l'autista del bus, sono state portate in ospedale. Non sono ancora note le cause dell'incidente