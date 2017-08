Terroristi assaltano ristorante turco in Burkina Faso, 18 morti

Diciotto persone sono rimaste uccise nell'attacco condotto contro il ristorante turco «Aziz Istanbul» e un adiacente albergo a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Secondo testimoni citati da Radio France Internationale, tre uomini sono scesi da un veicolo e hanno iniziato a sparare contro i clienti del ristorante. Il governo, che ha parlato di attacco terroristico, ha detto che vi sono anche diversi feriti. Le vittime sarebbero di diverse nazionalità. Le forze di sicurezza sono intervenute per fermare l'attacco e hanno ucciso due assalitori. Il ristorante attaccato si trova nella stessa strada del locale dove lo scorso gennaio gli islamiti hanno ucciso 30 persone.



Si ritiene che l'attacco possa essere opera di terroristi affiliati ad al Qaeda nella regione del Sahel. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l'intervento delle forze di sicurezza alcuni assalitori si erano asserragliati in una parte dell'edificio, dove sarebbero rimaste bloccate.



Le unità di elite intervenute hanno controllato tutti gli edifici della zona per scongiurare la presenza di altri terroristi nascosti. Tra vittime vi sarebbero diversi stranieri. Il ministero degli Esteri turco ha confermato la morte di un cittadino turco, mentre notizie non confermate parlano di una vittima francese. Il ministero degli Esteri francese ha precisato di essere in continuo contatto con le autorità locali ed ha invitato i francesi che si trovano nel Paese ad «evitare» la zona dell'attacco.

Lunedì 14 Agosto 2017