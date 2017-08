Bimbo autistico aggredito dai bulli mentre passeggia con i genitori: "Gli hanno conficcato un chiodo in testa"

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bimbo autistico di 9 anni viene preso di mira dai bulli e i ragazzi gli inchiodano una tavola in testa. Romeo Smith stava passeggiando qualche passo indietro a mamma e papà quando una lunga tavola di legno di 20 cm gli è stata conficcata in testa.I genitori hanno raccontato la scena terrorizzati, come riportano a Metro , dicendo di aver temuto per la vita del loro bambino. Con Romeo è sempre difficile capire cosa provi e quello che sente a causa della sua condizione. Il ragazzo stava andando dalla nonna con i genitori a Mansfield, quando hanno incontrato un gruppo di ragazzi, la mamma e il papà non hanno prestato attenzione e Romeo si è diretto verso di loro che poco dopo lo hanno aggredito.I ragazzi che hanno aggredito Romeo erano suoi "amici", i genitori, sconvolti, hanno portato il bambino in ospedale dove è stato rimosso il chiodo, è stato bendato e gli sono stati somministrati degli antibiotici. «Quello che è successo è veramente grave», concludono i genitori, «Non solo per l'atto in sé di bullismo, per il fatto che sia stato fatto ai danni di un ragazzo con dei problemi, e davanti a degli adulti».