Bimba di 8 anni assalita dalle cimici durante il volo, la mamma mostra le foto choc

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Assalita dalle cimici durante un volo aereo. Heather Szilagyi, 38 anni, ha denunciato quello che è accaduto alla sua bambina di 8 anni mentre stava volando dal Canada al Regno Unito con un aereo della British Airways. La bimba è stata presa d'assalto dalle cimici e nonostante abbia segnalato la cosa al personale nessuno ha fatto nulla.La mamma, dopo aver notato quello che stava accadendo ha chiesto allo stewart di poter cambiare posto, visto che la bimba iniziava ad avere evidenti ferite nelle gambe dovute ai morsi degli animali. Il personale di bordo ha però detto che non c'erano altri posti e che purtroppo la bimba non poteva muoversi, questo ha fatto sì che all'atterraggio le sue gambe fossero completamente rovinate, nonostante la signora Szilagyi avesse anche individuato dei posti liberi.«Era quasi come se non avessero voglia di farci spostare», ha dichiarato la donna come riporta anche il Daily Mail , così la mamma ha deciso di twittare le foto dell'accaduto. Immediatamente la compagnia aerea ha fatto le sue scuse alla cliente: «Abbiamo contattato la nostra cliente per porgere le nostre scuse e approfondire la vicenda. British Airways gestisce più di 280 mila voli ogni anno, e le segnalazioni di cimici a bordo sono estremamente rare. Tuttavia, siamo vigili e continuamente monitorare i nostri aerei». La donna non ha chiesto nessun rimborso, ma la British ha offerto loro un ritorno in business.