È vivo l'autista-killer del van. "Forse è in Francia". Tra i morti anche Carmen, italiana residente in Argentina

Le forze dell'ordine stanno dando la caccia a Younes Abouyaaqoub, il giovane che ora gli inquirenti hanno identificato come l'autista-killer. Nell'attacco di giovedì asono state faciate 13 persone.Il terrorista sarebbe quindi vivo e, secondo fonti, in fuga in Francia. È quanto afferma la polizia spagnola, riferiscono i media. Gli altri 4 terroristi ricercati per la strage, tra cui Moussa Oukabir, 17 anni, sono stati uccisi dalla polizia catalana con un quinto terrorista a Cambrils.Sale a tre il numero delle vittime italiane nel tragico attentato di due giorni fa a Barcellona. Dopo, 35 anni, di Legnano, e, 25 anni, di Bassano del Grappa, si aggiunge anche, 80 anni, da più di 60 residente in Argentina.Lo rendono noto fonti argentine. In una nota, infatti, il ministero degli Esteri argentino ha trasmesso le condoglianze «alla famiglia della signora Carmen Lopardo, cittadina italiana residente nel nostro paese da più di 60 anni. Nel momento del tragico attentato, la vittima si trovava a Barcellona da turista», precisa il ministero, che sottolinea «la ferma condanna dell'Argentina al terrorismo in tutte le sue manifestazioni».