Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Migliaia di cittadini si sono riuniti attorno a Re Felipe VI, al premier Mariano Rajoy e al presidente catalano Carles Puigdemont in Plaza Catalunya, cuore di Barcellona, per un minuto di silenzio in omaggio alle vittime dell'attentato di ieri.Dopo il minuto di silenzio la folla si è sciolta in un lungo applauso, fra grida di «No Tengo Miedo», «Non ho paura». All'omaggio hanno partecipato oltre al sindaco di Barcellona Ada Colau e i leader di tutti i principali partiti spagnoli.