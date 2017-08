Babysitter costringeva un bimbo di 4 anni a fare sesso con lei: arrestata

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una babysitter di 18 anni è stata arrestata con l'accusa di aver abusato sessualmente del bambino che le era stato affidato.è stata accusata dalla mamma del piccolo, di soli quattro anni, e poi un test del Dna ha confermato tutto.Sembra che la teenager abbia costretto il piccolo a praticare sesso orale. Gli abusi risalgono al mese di marzo e ora il processo è in corso. Tutto è accaduto a San Antonio, in Texas.La mamma del bambino - come riporta la stampa anglosassone - ha raccontato di aver scoperto tutto perché suo figlio le ha fatto strani racconti. Subito dopo ha allertato la polizia e chiesto degli accertamenti. Medellin è accusata di "aggressione sessuale su un bambino".