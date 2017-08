Parigi, auto contro una pizzeria: ragazza uccisa, 7 feriti. Armi a bordo. L'autista: "Volevo uccidermi" -Live tweet/Mappa

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 23:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PARIGI - Un'auto ha travolto i clienti di una pizzeria avicino a La Ferté sous-Jouarre, in Seine-et-Marne, nella regione di Parigi.Una bambina di 13 anni è stata uccisa e i feriti sono sette, di cui 5 gravi. Secondo i primi elementi dell'inchiesta sulla macchina che si è schiantata questa sera contro un pizzeria nella banlieue di Parigi, non si tratterebbe di un attentato terroristico.Il conducente della Bmw che si è schiantata contro una pizzeria a est di Parigi ha 39 anni e si trova attualmente in stato di fermo. Lo riporta Rtl. L'uomo è stato ritrovato in stato confusionale e ha dichiarato alla gendarmeria di volersi suicidare. Nella sua macchina sono state ritrovate delle armi. Secondo alcune testimonianze l'atto sarebbe stato volontario. «Il conducente non ha precedenti penali, sarebbe depresso». Lo ha detto il portavoce del ministero degli Interni francese, Pierre-Henry Brandet, a proposito dell'uomo che si è schiantato con la sua auto contro una pizzeria stasera a Sept-Sorts, sulla Seine-et-Marne. Il procuratore di Meaux ha parlato di «atto deliberato», ma dalle prime dichiarazioni dell'uomo è stata scartata la pista terroristica.