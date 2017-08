L'auto precipita dal parcheggio multipiano, il video del volo incredibile

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Solo una fortunata casualità ha impedito che un incidente, insolito quanto banale, potesse trasformarsi in una vera e propria tragedia: una berlina Bmw, infatti, è precipitata dal settimo piano di un parcheggio rischiando di colpire e schiacciare un altro mezzo in procinto di uscire dalla rimessa. È accaduto lo scorso mese a Austin, in Texas, ma solo qualche giorno fa sono state diffuse le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza del parking multipiano.Nel filmato si vede un uomo alla guida di un suv che sta per uscire e ha la prontezza di spostarsi dopo aver udito uno strano rumore proveniente dai piani superiori. In pochissimi secondi si vede un'auto precipitare e sfiorare il veicolo guidato dall'uomo. Lo riportano diversi siti ed emittenti locali. Alla guida della Bmw c'era una donna che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale: nonostante il tremendo impatto è rimasta ferita ma in maniera non grave.Altri media locali, come Kxan.com , hanno sottolineato come nel settembre scorso, nello stesso parcheggio multipiano, era avvenuto un incidente analogo che aveva coinvolto un 24enne e questo aveva costretto i proprietari a migliorare la sicurezza dei locali con nuove barriere.