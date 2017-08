Auto contro la folla, il drammatico post della vittima: "Non siete attenti..."

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ieri un'auto è stata lanciata a folle velicità contro un corteo di manifestanti a Charlotteville, in Virginia. Una ragazza di 32 anni,ha perso la vita. L'assistente legale è rimasta uccisa durante una manifestazione antirazzista contro la protesta dei suprematisti bianchi nello stato della Virginia.Una frase, postata nel novembre 2016 e scelta come immagine di copertina per il suo profilo Facebook, ha oggi un significato drammatico. "Se non vi indignate non siete attenti..."