Afghanistan, attacchi contro due moschee: oltre 70 morti tra Kabul e Ghor

KABUL - Due attentati suicidi realizzati oggi in Afghanistan in moschee di Kabul e della provincia di Ghor hanno causato un bilancio di almeno 72 morti e molte decine di feriti. Il primo attacco è avvenuto nella moschea sciita Imam Zaman della capitale, già colpita il 25 agosto: i morti sono stati almeno 39 ed i feriti 45. Contemporaneamente un kamikaze si è fatto esplodere in una moschea sunnita dell'area di Khajagan, della provincia occidentale di Ghor, con un bilancio di 33 morti e dieci feriti.

