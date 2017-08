"Ho bisogno di fare sesso". Amanda, sempre eccitata, non può più lavorare

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha 23 anni e quando era appena adolescente le hanno diagnosticato un disturbo ai genitali che le impedisce di lavorare e di condurre una vita normale, il PGAD. La ragazza americana è costantemente eccitata e ha bisogno di fare sesso più volte al giorno.Amanda prega il suo fidanzato di alleviare i sintomi facendo sesso, come riporta il Sun. "Non è divertente essere eccitata per tutto il tempo", ha detto la ragazza al programma della BBC "Three's Living Differently".Sembra impaziente e prova perennemente la sensazione che precede l'orgasmo con forti dolori alle gambe e ai muscoli pelvici.Quando nei primi anni dell'adolescenza si sono presentati i sintomi la madre non aveva idea di cosa fosse sbagliato in lei. "Nessuno mi ha mai creduto. Io continuavo a dire: 'Ho bisogno di fare sesso, ho bisogno di orgasmo'... Tra i 15 ei 18 anni mi sono masturbata molto più di una normale adolescente. Tutti pensavano che fosse solo una dipendenza dal sesso".La mamma era preoccupata perché era sessualmente molto attiva: "La mia famiglia pensava male di lei e io ero frustrata perché credevo fosse ipocondriaca... I medici mi dicevano che non aveva nulla e io dubitavo di quello che mi diceva. Mi sento ancora colpevole".