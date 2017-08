Lavoro, in arrivo incentivi per l'assunzione dei giovani fino a 32 anni

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lavoro e giovani, appuntamento tra un mese. Entro il 20 settembre sarà infatti presentato il documento di Economia e Finanza nel quale ci sarà un'attenzione particolare agli incentivi per l'assunzione degli under 32. Un taglio drastico dei contributi per i nuovi assunti, considerato una "priorità assoluta" dal viceministro dell'Economia, Enrico Morando, in un'intervista all'AdnKronos L'obiettivo, in vista della manovra, è puntare alcuni miliardi di risorse sui giovani per tagliare i contributi per i neo-assunti per i primi due anni, facendo seguire un taglio strutturale più contenuto per chi viene stabilizzato in maniera definitiva. Per Morando, è arrivato il momento di "intervenire massicciamente e univocamente per migliorare l'occupazione dei giovani".- "La mia idea - ha detto il viceministro a fine luglio - è che per ogni giovane che viene assunto occorre prevedere per i primi due anni una fiscalizzazione degli oneri contributivi dell'ordine del 50%. Passati i due anni, in capo a quel giovane deve rimanere una riduzione strutturale dei contributi di 4 punti percentuali da dividere al 50% tra impresa e lavoratore".- Anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, commentando lo scorso 16 agosto i dati preliminari del Pil diffusi dall'Istat, ha evidenziato che la strategia del governo per la manovra sarà concentrare le risorse sui giovani e confermare le agevolazioni agli investimenti.- Le risorse di cui si dispone, ha spiegato, "dovremmo concentrarle su misure per incentivare le assunzioni dei giovani che cercano lavoro, per confermare le agevolazioni a sostegno degli investimenti privati, per proseguire nel sostegno agli investimenti pubblici e per potenziare gli strumenti contro la povertà".- Pochi giorni fa il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano, ha fatto sapere che la misura degli incentivi "ci trova d'accordo, ma a due condizioni: che i benefici vadano esclusivamente alle imprese che assumono a tempo indeterminato e non a termine; che si tratti di una misura strutturale".- Per il segretario di Scelta Civica, Enrico Zanetti, "se dall'anno prossimo verranno introdotti sgravi contributivi a favore dei giovani, sarà importante prevedere una norma che escluda la spettanza di questo beneficio per i datori di lavoro che, parallelamente alle nuove assunzioni agevolate, procedessero a cessazioni di contratti già in essere con altri lavoratori assunti con le vecchie agevolazioni che terminano quest'anno".