Tartaruga gigante trovata morta nel mare di Francavilla

Una tartaruga gigante è stata trovata morta nel mare di Francavilla (Chieti). Oggi pomeriggio il bagnino del lido L’isola, Fabio Cursoli, ha notato una grossa sagoma scura dietro gli scogli: pensando fosse un corpo, si è avvicinato col moscone. In realtà si trattava di una testuggine marina lunga un metro e 20 centimetri. Contattata la Guardia costiera, è stato disposto il recupero a riva: purtroppo la tartaruga era già senza vita. In spiaggia si è radunata immediatamente una folla di curiosi. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla morte dell’animale.