Picchia e uccide il cane della fidanzata: "Faceva disordine". Condannato a soli 4 mesi

Picchia e uccide il cagnolino della sua fidanzata perché aveva messo la casa in disordine. Bruce Elliott è stato incarcerato per 19 settimane dal giudice del tribunale del South Tyneside dopo l'attacco orribile fatto a Smudge, un tenero Jack Russell.Il cane è stato trovato agonizzante fuori da un supermercato da un passante lo scorso 26 ottobre, a quel punto Elliott avrebbe preso il cane dicendo di portarlo a casa, perché non aveva bisogno del veterinario, ma insospettito l'uomo ha denunciato i fatti. La polizia è andata a casa di Elliot, ma lui ha reagito in modo aggressivo e alla fine è emersa la verità: la padrona del cagnolino, Franchesca Jones, sua fidanzata, gli aveva affidato il cane che però avrebbe fatto confusione in casa al punto da scatenare la sua ira e da spingerlo a picchiarlo fino alla morte.Secondo quanto riporta Metro l'uomo è stato quindi denunciato per violenza sugli animali e in questi giorni condannato al carcere. Condanna di soli 4 mesi, che ha generato un'ondata d polemiche sui social network.