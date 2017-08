Orsa uccisa, il vegano col fucile: "Vado in Trentino". Ma la realtà è ben diversa

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha pubblicato un video dalla sua pagina, Marco Vegan, annunciando di essere pronto a partire per il Trentino, imbracciando un fucile, e salvare i cuccioli dell'orsa KJ2, abbattuta dopo aver aggredito un uomo in un bosco. Una notizia , quella di una settimana fa, che ha fatto infuriare non poco gli animalisti , che hanno anche annunciato il boicottaggio delle località turistiche della regione settentrionale.C'è chi è caduto nella trappola di 'Marco Vegan' e ha pensato che fosse tutto vero. La realtà, però, è ben diversa: 'Marco Vegan' è uno dei personaggi creati da Gian Marco Saolini, uno dei 'troll' italiani più bravi e famosi di Facebook. Il ragazzo, romano, può vantare un curriculum di tutto rispetto, dal momento che ha ingannato sempre tanti italiani. Saolini, infatti, è l'ideatore, tra gli altri, del sito satirico 'Corriere del Corsaro' e della pagina 'Gianni il Malvagio', una parodia riferita alla pacatezza e alla gentilezza di Gianni Morandi sui social.Tra le sue ultime imprese degne di nota, solo per citarne alcune, ci sono dei video in cui si spaccia per un capo ultras della Juventus pronto a 'passare' alla curva del Milan e seguire così il passaggio di Leonardo Bonucci, oppure un commento su Facebook in cui si è finto il figlio del dipendente dell'ospedale Cardarelli immortalato mentre cucinava pasta con le cozze nei locali del nosocomio napoletano. In quest'ultima occasione il ragazzo aveva anche pubblicato i tanti attestati di stima e solidarietà di utenti che difendevano l'infermiere finito sotto accusa e che credevano fosse effettivamente suo figlio. Un vero buontempone che continua a mietere vittime: con tanti italiani è facile, ma ci vuole anche una certa classe (e una buona faccia tosta).