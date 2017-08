Per salvare il suo cane maltese lotta in strada con un pitbull, poi picchia il padrone

di Federica Macagnone

Per salvare il suo cane maltese ha dovuto ingaggiare una lotta furibonda, rotolandosi in strada con il pitbull che lo stava azzannando e che non aveva alcuna intenzione di mollare la presa. Matthew Andrews ha dovuto sudare freddo, per la paura e per la fatica, prima di strappare il piccolo Scott dalle fauci del molosso. Poi, carico di adrenalina, si è rialzato e ha sferrato un pugno al padrone del pitbull che aveva lasciato il proprio cane sciolto e libero di aggredire, è rientrato in casa per prendere una spranga ed è uscito nuovamente, minacciando di usarla se cane e proprietario si fossero avvicinati nuovamente.La scena, filmata da una telecamera di sicurezza, è avvenuta in una strada di Città del Messico: Matthew stava spazzando il marciapiede davanti alla sua proprietà quando ha visto il pitbull arrivare di corsa e azzannare ferocemente Scott.È scattato verso i due cani e ha cominciato a lottare per liberare il maltese, mentre nel frattempo arrivava correndo il proprietario del pitbull, con un altro cane al guinzaglio: ha tentato di dare una mano, ma alla fine è stato Matthew a risolvere la situazione. A salvataggio avvenuto ha scaricato tutta la sua rabbia contro l'uomo che aveva lasciato sciolto quel cane rivelatosi così aggressivo: incurante del fatto che stesse cercando di scusarsi, lo ha preso a pugni e lo ha minacciato con la spranga. Ma non è finita: Matthew ha sporto denuncia e sull'incidente è stata avviata un'indagine. Il piccolo Scott, che deve la vita all'intervento del suo padrone, è stato portato dal veterinario: medicato per le ferite riportate, guarirà nel giro di poco tempo.