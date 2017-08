"Italiani aberranti", gli spagnoli sono furiosi per i tortellini alla paella

En Sicilia hay pasta rellena de arroz con cosas. pic.twitter.com/B39cCDJViV — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 8 agosto 2017

Ojalá pasta rellena de tortilla de patatas con cebolla. — dunker (@dunker) 8 agosto 2017

Me estaba cabreando, pero es que seguro que está buena. — María Efe (@meryscopio) 8 agosto 2017

Con las perrerías que en España se ha hecho a la comida italiana, me parece una venganza más que merecida. — Chris (@hanschristian) 9 agosto 2017

¿Qué esperabas? Es su venganza por nuestra carbonara con nata!! — Almudena (@AlmudenaBallest) 8 agosto 2017

In attesa della gara-verità delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2018, in programma il prossimo 2 settembre a Madrid, l'Italia e la Spagna si fronteggiano in campo gastronomico. I nostri cugini iberici sono a dir poco perplessi dopo aver scoperto dell'esistenza dei tortellini ripieni alla paella e molti non l'hanno presa benissimo.A idearli è stato Giovanni Rana ma a scoprirli è stato un turista spagnolo in Sicilia, che ha postato su Twitter la foto dei tortellini sullo scaffale di un supermercato.Oltre alla bizzarra invenzione gastronomica, ciò che ha lasciato sbigottiti gli spagnoli è stata anche la confezione: compare una bandiera spagnola e ne vengono ripresi i colori, ma campeggia il disegno stilizzato della Sagrada Familia, che però si trova nella Barcellona che spinge per l'indipendentismo catalano rispetto all'odiato centralismo di Madrid. Inoltre, va ricordato che la ricetta originale della paella è stata ideata a Valencia, quindi appare inspiegabile la scelta della cattedrale.La maggior parte degli spagnoli è rimasta perplessa e non l'ha presa benissimo, anche se c'è chi ha ironizzato così: «Aspettiamo che producano anche i tortellini ripieni di tortilla di patate». E anche chi ha ammesso: «Dopo aver cucinato la carbonara con la panna o la pizza con l'ananas, è una vendetta che gli italiani possono permettersi».