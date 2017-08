L'hamburger ha un sapore strano: apre il panino e scatta la denuncia sul web

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per fortuna si è accorto dello strano oggetto prima di ingoiarlo incuriosito dalla consistenza o dal sapore. Dentro all'hamburger di unc'era un coperchio di plastica al posto del pomodoro.L'immagine pubblicata sul social è stata visualizzata migliaia di volte. C'è chi lo ha trovato divertente ironizzando sul gusto e chi ha voluto conoscere il nome del fast food colpevole. Nell'immagine sembra davvero un pomodoro, ma un occhio attento può notare che si tratta di un oggetto estraneo. Ha pubblicato un post aggressivo di denuncia per raccontare la storia, come riporta il Daily Mail.